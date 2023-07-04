РКН заблокировал на 5% больше страниц с запрещенным контентом во II квартале 2023 года

В частности, заблокировали на 15% больше фейков о ходе СВО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) во втором квартале 2023 года заблокировал или удалил более 130,5 тыс. интернет-страниц, на которых публиковалась запрещенная информация. Это почти на 5% больше, чем в первом квартале года, сообщается во вторник в Telegram-канале ведомства.

"Во II квартале этого года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, требований Генпрокуратуры и решений судов Роскомнадзор заблокировал или удалил более 130,5 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией. Это почти на 5% больше, чем в I квартале 2023 года", - говорится в публикации.

В частности, заблокировано на 15% больше фейков о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине - 26,2 тыс. материалов.

Во втором квартале 2023 года значительно увеличилось число заблокированных материалов, вовлекавших несовершеннолетних в совершение противоправных действий - 8,4 тыс. материалов, что на 29% больше, чем в первом квартале 2023 года. Также удалены или заблокированы 2 тыс. материалов на тему нелегальной продажи алкоголя - на 33% больше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, ведомство ограничило доступ к 27 тыс. материалов на тему азартных игр (на 8% больше, чем в первом квартале 2023 года), 8,2 тыс. материалов с детской порнографией (на 6% больше) и 4 тыс. материалов с суицидальным контентом (на 3% больше).

Количество заблокированных материалов на тему нелегальной продажи лекарств при этом сократилось на 10% - 9,7 тыс. материалов. Аналогичная ситуация с материалами, содержавшими пронаркотический контент - 24,8 тыс. материалов (на 10% меньше).

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, в марте 2023 года было заблокировано либо удалено 31,3 тыс. материалов с запрещенной информацией. В частности, было заблокировано 5,1 тыс. материалов с суицидальным контентом, 11,7 тыс. с детской порнографией и 14,5 тыс. с пропагандой наркотиков.