Путин поручил задействовать паромные переправы для сокращения пробки на Крымском мосту

Глава государства отметил, что в этом примет участие в том числе Министерство обороны

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для нормализации транспортной ситуации на Крымском мосту.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании главы государства с правительством доложил о ситуации на подъезде к Крымскому мосту, и сообщил, что для сокращения пробок задействованы паромные переправы. "Я как раз и хотел спросить [про паромы] и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы", - сказал Путин, заслушав доклад.

"Я так понял, вы сейчас сказали об этом, это [использование мощностей паромных переправ] и делается, и будет делаться, в том числе с использованием возможностей Министерства обороны", - добавил он.

Путин поинтересовался, все ли гражданские паромы сейчас задействованы. "На сегодняшний день у нас задействовано шесть паромов на крымской переправе", - ответил Савельев, пояснив, что еще один паром находится на ремонте и проходит техобслуживание. "Вот этот паром, который не используется, он где?" - спросил президент. "Сейчас он находится в доке", - сказал министр, уточнив, что этот паром небольшой, он рассчитан на 21 автомобиль, а сроки его восстановления будут известны к 5 июля.

При этом "пиковая ситуация" с пробками на Крымском мосту ожидается 16-17 июля в разгар туристического сезона, сказал Савельев. "Посмотрим, если надо будет, задействуем еще два десантных корабля", - предложил он. "Хорошо", - ответил Путин.