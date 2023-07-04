4 июля, 13:00

Комиссия Совбеза по экологии обсудила ситуацию на Байкале

В частности, обсуждалась возможность корректировки документов стратегического планирования в области экологического развития в целях решения проблем Байкала

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) РФ по экологии на очередном заседании рассмотрела меры обеспечения экологической безопасности на Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

В частности, как отмечается в сообщении, обсуждалась возможность корректировки документов стратегического планирования в области экологического развития в целях решения сохраняющихся экологических проблем Байкала. При этом в рамках подготовки концепции развития экологического туризма в РФ на период до 2035 года была отмечена необходимость включения в нее положений, направленных на обеспечение экологической безопасности на Байкальской природной территории.

Как проинформировали в пресс-службе, особое внимание участники заседания уделили необходимости дальнейшего сокращения стоков в озеро Байкал и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также был сделан акцент на усилении контроля за реализацией мероприятий по обеспечению экологической безопасности на Байкальской природной территории, в том числе мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров. 

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