СМИ: правительство Нидерландов считает, что ученики не должны приносить смартфоны в классы

Запрет будет зафиксировано в виде директивы, сообщила газета Algemeen Dagblad

ГААГА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов намерено опубликовать срочную рекомендацию для школ, в которой говорится, что ученики не должны приносить мобильные телефоны в классы, если для этого нет специальных причин. Об этом сообщила во вторник газета Algemeen Dagblad.

По ее информации, и. о. министра начального и среднего образования Роберт Дейкграф считает, что телефоны должны быть разрешены в классе, только если для этого существуют медицинские показания или если они должны использоваться во время занятий. Такое правило будет зафиксировано в виде директивы, а не юридического запрета, сообщает газета. Как именно она будет применяться, пока остается непонятным.

В последнее время в Нидерландах развернулись широкие дискуссии о запрете смартфонов в классах. По мнению нескольких специалистов, у многих детей выработалась сильная зависимость от гаджетов, которая вредит образовательному процессу. По данным некоторых исследований, учащиеся, которые проводят много времени за телефоном, получают более низкие оценки.

Ранее нидерландское правительство хотело оставить этот вопрос на усмотрение самих школ и не вводить запрет, как это сделано, например, во Франции и Швеции. В качестве одного из аргументов для этого отмечалось, что процесс займет слишком много времени - порядка трех лет с учетом того, что документ сначала должен быть разработан и обсужден заинтересованными сторонами и национальным парламентом.

Однако теперь правительство решило вмешаться в ситуацию, но путем директивы. При этом многие учителя и родители считают, что в этом случае может быть оправданным даже "использование устройств для подавления телефонного сигнала", пишет Algemeen Dagblad.