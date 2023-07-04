В Одинцовском округе Подмосковья началась комплексная реконструкция подстанции

На проведение работ будет направлено около 2 млрд рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Работы по комплексной модернизации подстанции, обеспечивающей электроснабжение Одинцовского городского округа, началось в Московской области, компания "Россети" направит на реализацию проекта почти 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

"Стартовала комплексная реконструкция подстанции 110 кВ "Звенигород", задействованной в электроснабжении Одинцовского городского округа с населением более 480 тыс. человек. Проект реализует компания "Россети Московский регион". Он позволит увеличить трансформаторную мощность объекта с 95 МВА до 130 МВА и ввести новый класс напряжения - 10 кВ. Это повысит надежность электроснабжения действующих потребителей и создаст резерв для подключения новых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на проведение работ будет направлено около 2 млрд рублей.

Энергетики смонтируют открытое распределительное устройство 110 кВ и комплектное распределительное устройство наружной установки 35 кВ, построят новое здание общеподстанционного пункта управления, которое будет совмещено с закрытыми распределительными устройствами 6 кВ и 10 кВ. Внедрят современные высокоавтоматизированные технологии, которые повысят наблюдаемость и управляемость объектом.

"Московская область традиционно входит в число лидеров по темпам роста населения, обладает большим научным и производственным потенциалом. Группа "Россети" реализует проекты по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры. Эта работа позволяет повышать качество электроснабжения и уровень жизни населения, способствует развитию экономики", - привели в пресс-службе слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.