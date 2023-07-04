В Вологде закрыли крупный моногоспиталь из-за снижения числа больных ковидом

Всего в регионе развернута 41 койка для пациентов с COVID-19, из них занято 5

ТАСС, 4 июля. Крупный моногоспиталь в Вологодской области, развернутый три года назад в Вологодской городской больнице № 1, прекратил свою работу в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением числа больных ковидом. Всего в регионе развернута 41 койка для пациентов с COVID-19, из них занято 5, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением количества пациентов с коронавирусом принято решение о прекращении работы моногоспиталя на базе Вологодской городской больницы № 1. При ухудшении эпидемиологической ситуации мы готовы развернуть необходимое количество мест в стационарах", - привела пресс-служба слова начальника департамента здравоохранения области Алексея Плотникова.

По его данным, в помещениях Вологодской горбольницы № 1 уже провели дезинфекцию. Отделения, которые были размещены там до пандемии, готовы к работе. Снято ограничение на посещение пациентов родственниками.

Сейчас в инфекционных стационарах области функционирует 41 койка для лечения больных ковидом. Госпитализировано пять пациентов, их состояние оценивается как среднетяжелое. Всего за прошлую неделю в регионе зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 человек.

Второй крупный моногоспиталь, развернутый в Череповце, закрыли в мае этого года из-за спада заболеваемости. Оба моногоспиталя действовали с весны 2020 года для оказания стационарной медицинской помощи пациентам с ковидом. В инфекционном отделении Великоустюгской ЦРБ оставлено пять коек для пациентов с коронавирусом.