Москвичи в 2023 году стали чаще обращаться в единый контактный центр Стройкомплекса

В период с января по июнь 2023 года специалисты ЕКЦ Стройкомплекса Москвы ответили на 18,7 тыс. запросов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса столицы ответили на 18,7 тыс. запросов граждан с января по июнь 2023 года. За аналогичный период прошлого года количество обращений составило почти 15,4 тыс., сообщил во вторник руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Город динамично развивается, реализуются масштабные проекты по поручению мэра Москвы, затрагивающие и преображающие каждый московский район, квартал, двор. Поэтому рост числа обращений ожидаем, люди хотят получить компетентный ответ на интересующие вопросы. С возросшей нагрузкой и для удобства обращающихся за консультацией мы реализовали несколько полезных опций", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что в ноябре 2021 года был запущен новый канал коммуникации с ЕКЦ - онлайн-консультация в формате видеоконференции, записаться на которую можно на mos.ru. "В назначенное время специалист контакт-центра выходит на связь. <...> [Есть также] возможность оставить голосовое сообщение по телефону контакт-центра в нерабочие или выходные и праздничные дни. Такой запрос обрабатывается оперативно в рабочие часы", - пояснил Левкин.

Как добавили в пресс-службе департамента, ЕКЦ создан по поручению мэра столицы Сергея Собянина и является справочно-консультационной службой Стройкомплекса Москвы. Обратиться в центр можно по телефону: +7 499 401-01-01, операторы работают с понедельника по пятницу круглосуточно. Заявки от горожан принимают также по электронной почте: help@str.mos.ru, через электронную форму на сайте Стройкомплекса и на портале "Строим просто".