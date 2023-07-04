ЧП на Каховской ГЭС не повлияло на качество воды у черноморского побережья Грузии

Глава администрации туризма Грузии Майя Омиадзе сообщила, что качество морской воды проверяют раз в 10 дней на девяти станциях

ТБИЛИСИ, 4 июля. /ТАСС/. Прорыв дамбы Каховской ГЭС, из-за чего в Черное море было смыто, в частности, большое количество химикатов с полей, не повлиял на качество воды у побережья Грузии. Об этом сообщила глава администрации туризма Грузии Майя Омиадзе.

"Побережье Черного моря Грузии абсолютно безопасно для отдыхающих. Качество морской воды проверяется раз в 10 дней на девяти станциях, и можно сказать, что удовлетворяет всем предусмотренным международным и внутренним стандартам. Какой-либо страх безоснователен, все могут наблюдать, что в приморских регионах, в Аджарии, очень много туристов", - цитирует ее агентство Interpressnews.

Ранее Национальное агентство окружающей среды Грузии сообщило, что будет проверять качество воды в Черном море раз в 10 дней из-за опасения граждан ее заражения. В понедельник ведомство сообщило об очередной проверке, которая показала, что качество воды соответствует норме.