Амурская область представит на ВЭФ инсталляцию, посвященную вкладу региона в СВО

Планируется представить восстановление инфраструктуры и соцобъектов в подшефных территориях, а также подготовку офицерского корпуса в Дальневосточном высшем военном училище и школьников в военно-патриотических центрах "Патриот"

ТАСС, 4 июля. Власти Амурской области представят на Восточном экономическом форуме инсталляцию, которая будет посвящена вкладу региона в специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщила директор регионального агентства по привлечению инвестиций Ольга Темченко в ходе пресс-конференции по участию Приамурья в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Инсталляция возле павильона будет посвящена вкладу Приамурья в СВО", - сообщила Темченко.

Директор АПИ уточнила, что планируется представить восстановление инфраструктуры и соцобъектов в подшефных территориях, а также подготовку офицерского корпуса в Дальневосточном высшем военном училище и школьников в военно-патриотических центрах "Патриот" и "Авангард". Кроме того, специалисты Амурской медакадемии представят свои роботизированные разработки и проведут мастер-классы по практическим навыкам оказания первой медицинской помощи.

Между Амурской областью и Амвросиевским районом ДНР в 2022 году заключено трехлетнее соглашение. Дальневосточный регион проводит в ДНР ремонт социальных учреждений, дорог, объектов ЖКХ, идет работа по повышению квалификации учителей, сбор портфелей первоклассникам, организация детского отдыха.