Бастрыкин раскритиковал подразделения СК за упущения в работе с детьми-сиротами

Председатель Следственного комитета также сообщил, что численность не обеспеченных жильем сирот остается неизменно высокой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот раскритиковал руководителей следственных управлений Адыгеи, Томской и Ярославской областей, допустивших недостатки в работе с сиротами. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России заслушал руководителей следственных управлений по Адыгее, Томской области и и.о. руководителя следственного управления по Ярославской области, допустивших недостатки в работе на рассматриваемом направлении. Сотрудники указанных подразделений подвергнуты жесткой критике за отсутствие процессуальной активности по восстановлению нарушенных прав детей-сирот", - сказали в пресс-службе.

Бастрыкин также отметил, что численность не обеспеченных жильем сирот остается неизменно высокой. Так, на начало 2022 года очередь состояла из почти 193 тыс. человек, у которых наступило право на получение жилья, а на начало 2023 года их количество составило почти 192 тыс. Он добавил, что на это направление выделяются значительные бюджетные средства, но в некоторых регионах в полном объеме они не расходуются. Глава ведомства также остановился на вопросах реализации прав детей-сирот на получение жилищных сертификатов.

В рамках совещания председатель СК также дал несколько поручений, в том числе о проведении служебных проверок, по результатам которых будут приняты управленческие решения. Он добавил, что подобное положение дел недопустимо и требует принципиальной реакции следственных органов по всей стране.