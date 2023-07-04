Число новых валидаторов на станциях ЦППК превысит 1 тыс. до конца сентября

Среди них новые устройства, работающие на солнечных батареях

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Количество новых валидаторов на станциях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) к 30 сентября превысит тысячу. Это составит 70% от общего числа валидаторов на станциях ЦППК, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Специалисты компании уже установили 813 новых валидаторов на станциях Москвы и Подмосковья из планируемых 1 039. Это не только устройства, питающиеся электричеством, но и инновационные автономные - работающие на солнечных батареях. До 30 сентября появится еще 226 валидаторов обоих типов", - значится в сообщении.

Больше всего новых валидаторов ЦППК будет на Ярославском направлении - 306 устройств; на станциях Казанского и Горьковского - 294 и 244 валидатора соответственно. Еще 84 устройства поставят на Киевском направлении, 44 - на Павелецком, 29 - на Савеловском, 30 - на Белорусском и 8 - на Рижском.

"Работы по установке стартовали в середине 2022 года. Все устройства - российского производства. От внешних воздействий они надежно укрыты пылевлагозащищенным и ударопрочным корпусом. Диапазон рабочих температур - от минус 30 до плюс 40 градусов. Диодная подсветка 10-дюймового дисплея со светоотражающим покрытием обеспечивают четкость изображения в темное время суток и при ярком освещении", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что автономные валидаторы работают от аккумуляторов, для поддержания заряда в них применяются солнечные панели. Таким образом, устройства смогут автономно функционировать до 5-6 дней в зависимости от погоды. Сейчас установлено 150 таких устройств на 33 станциях, к концу года их число вырастет до 353 на 66 станциях.