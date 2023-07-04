4 июля, 13:11,
обновлено 4 июля, 13:19
Военная операция на Украине

В МЧС заявили о потребности в робототехнических установках

Это необходимо для разминирования в новых регионах, сообщил замглавы министерства Анатолий Супруновский

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МЧС России нуждается в робототехнических комплексах для разминирования территорий в новых регионах, сообщил во вторник в Совете Федерации замглавы министерства Анатолий Супруновский.

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"В нашей работе распространены те роботы, которые управляются человеком, прежде всего для разминирования, которое сейчас очень актуально. Потребность в этих установках у нас очень серьезная. Вот мы сейчас столкнулись с разминированием в новых регионах", - сказал он.

Как уточнил Супруновский, на вооружении в МЧС стоят 50 подобных роботов, часть из них произведена в Сербии. "Сложным путем еще вывезли оттуда", - уточнил замглавы МЧС.

Ведомство заинтересовано в подобных отечественных разработках. 

Теги:
УкраинаРоссияСупруновский, Анатолий МихайловичВоенная операция на Украине
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