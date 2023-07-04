В Волгоградской области ожидаются град и грозы

Прогнозируется ветер с порывами до 20-25 м/c

ВОЛГОГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Град, сильный ветер, ливни с грозами ожидаются в Волгоградской области до среды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"До конца суток 4 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В региональном ведомстве гражданам рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить шаткие строения и рекламные щиты, при парковке машин выбирать места вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций, а также не выходить на воду на маломерных суднах.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер скоростью от 24,5 м/с считается сильным штормом и способен нести значительные разрушения строений, вырывать деревья с корнем.