Путин подчеркнул важность капитального ремонта школ в установленные сроки

Глава государства отметил, что на эти цели выделяются "приличные деньги"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Планы капремонта школ в РФ должны выполняться в соответствии с установленным графиком, на эти цели выделяются "приличные деньги", подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

Он напомнил, что уже прошли выпускные, дети и педагоги ушли на каникулы. "Мы понимаем, что летний период - как раз тот период, когда наиболее интенсивно происходят капремонты школ. Хотя эти работы идут круглый год и в порядке софинансирования из федерального бюджета выделяются приличные деньги", - сказал глава государства.

Выслушав доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова о ходе работ, Путин уточнил: "До конца года справимся с задачами?" Министр заверил, что задачи и поручения будут выполнены в срок. "Самое главное, чтобы сделали то, что наметили", - подчеркнул Путин.