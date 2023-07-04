В оздоровительных центрах Орловской области в августе отдохнут 500 детей из ЛНР

Смены пройдут с 25 июля по 29 августа

ТАСС, 4 июля. Орловская область примет 500 детей из Троицкого района Луганской Народной Республики (ЛНР), которые отдохнут в трех оздоровительных центрах региона с 25 июля по 29 августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба области.

"500 детей из Троицкого района ЛНР отдохнут в трех оздоровительных центрах Орловской области с 25 июля по 29 августа", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в этом году охват детей различными организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в регионе превысит 84,5 тыс. человек. "25 тыс. детей региона отдохнут в оздоровительных учреждениях области и за его пределами, а 59,5 тыс. юных орловцев будут заняты в активных малозатратных формах отдыха и занятости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на организацию детской оздоровительной кампании из бюджетных и внебюджетных источников предусмотрено более 260 млн рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

В марте губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление, которым утвержден список из 21 профильной смены в лагерях региона. Тематика смен разработана таким образом, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от своих интересов, смог найти единомышленников и с пользой провести каникулы.