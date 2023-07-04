Северный и Южный речные вокзалы Москвы приняли более 100 тыс. пассажиров за два месяца

По словам заммэра города Максима Ликсутова, с обновлением речных вокзалов в Москве снова стали популярны круизы на теплоходах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек прибыли и отправились в путешествия с причалов Северного и Южного речных вокзалов Москвы за два месяца. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Подводим итоги первых двух месяцев речной навигации. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов рассказал, что причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили уже более 700 теплоходов, это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года", - говорится в публикации.

По словам заммэра, за два месяца на причалы Северного и Южного речных вокзалов прибыли и отправились в путешествия свыше 100 тыс. пассажиров.

"С обновлением наших речных вокзалов в Москве снова стали популярны круизы на теплоходах. В этом сезоне суда идут до 30 городов и туристических центров страны. Среди них Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Плес, Казань и другие", - отметил Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.