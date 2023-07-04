Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 1,5 км

В очереди ожидают от 100 до 150 легковых автомобилей

ТАСС, 4 июля. Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 1,5 км, время ожидания составляет от 30 минут до часа, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Сегодня к обеду пробка сократилась почти до 1,5 км, в очереди ожидают от 100 до 150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через мост составляет от 30 минут до одного часа. <…> Конечно, мы ожидаем, что к выходным это количество будет больше. Но безопасность прежде всего, поэтому считаю принятые меры обоснованными", - сказал Кондратьев.

По его словам, со стороны Краснодарского края в настоящее время организовано пять пунктов раздачи питьевой воды, на подъездах к мосту дежурят спасатели, медики, экстренные службы.

"За сутки мы раздали 9 тонн воды. Готовы развернуть пункты питания и временного размещения для автотуристов, которые путешествуют с детьми", - добавил он.

В связи с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По данным Минтранса Крыма, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания - до 2 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания 10 минут.