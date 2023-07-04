4 июля, 13:36

Котяков сообщил о сокращении уровня молодежной безработицы в России до 11,5%

По словам министра труда и социальной защиты, безработица сократилась во всех возрастных группах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы среди соискателей в возрасте 20-25 лет с 2021 года в России снизился до 11,5%. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Трудности у соискателей до 25 лет возникают в основном при поиске работы, которую нужно или возможно совмещать с учебой либо при выборе первого места работы, на старте так называемого профессионального пути. В 2021 году, когда при вашей поддержке, Владимир Владимирович, была принята долгосрочная программа содействия молодежной занятости, уровень безработицы среди соискателей в возрасте от 20 до 25 лет составлял свыше 17%. Сегодня этот показатель 11,5%", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр отметил, что безработица сократилась во всех возрастных группах. Сейчас в целом безработица в РФ находится на историческом минимуме и составляет 3,2%. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон Олегович
© Информационное агентство ТАСС
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