В Одессе заявили, что морская вода соответствует нормам

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области ранее предупредил об участившихся случаях отравления рыбой и морепродуктами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Состояние морской воды на побережье Черного моря в Одессе соответствует санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

"По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), отобранные 3 июля пробы морской воды на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции Фонтана по показателям состава и свойств соответствуют нормам", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Отмечается, что каких-либо отклонений не выявлено и в пробах питьевой воды.

Ранее Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области предупредил жителей региона об участившихся случаях отравления рыбой и морепродуктами.

О первых случаях отравления рыбой Центр экстренной медицинской помощи Одесской области информировал 25 июня. 17 июня власти города сообщали, что в морской воде у побережья найдены возбудители ротавируса, сальмонеллы и холеровидные вибрионы. В связи с этим в городе и его окрестностях запретили вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу. Санитарная ситуация на одесском побережье резко ухудшилась после того, как течением к берегу стало приносить мусор из района затопления, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС.