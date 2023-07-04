4 июля, 13:43

Детям расскажут об утках в столичных водоемах на занятиях в парке на востоке Москвы

Они смогут узнать, какие виды уток населяют водоемы московских парков, и чем они характерны

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Узнать об утках, обитающих в московских водоемах, смогут дети старше шести лет и гости столицы на специальных занятиях в Терлецком лесопарке на востоке столицы. Об этом сообщает во вторник префектура Восточного административного округа мегаполиса.

"Экоцентр "Конный двор" в Терлецком лесопарке подготовил для детей старше 6 лет тематическое занятие "Утиные истории", встречу проведут 9 июля", - сказали в префектуре со ссылкой на "Мосприроду". Так, ребята на занятиях смогут узнать, какие виды уток населяют водоемы московских парков, и чем они характерны. "Также узнают о правильной утиной подкормке - чем лучше кормить уток, когда именно они нуждаются в подкормке и когда лучше от любой подкормки воздержаться", - заметили в префектуре. 

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