Кабмин рассмотрит идею регулирования безопасности на аттракционах на федеральном уровне

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что пока такой контроль относится к полномочиям регионов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ готово рассмотреть предложения по законодательному регулированию вопроса безопасности на аттракционах на федеральном уровне, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совфеда.

В частности, глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко доложил, что эта тема пока законодательно не урегулирована, при этом соответствующие инициативы подготовлены.

"Полностью разделяю озабоченности безопасностью, в первую очередь, детишек, которые приходят, катаются с родителями на аттракционах. Люди хотят получить удовольствие, а не бояться за своего ребенка. Крайне важно здесь быть очень внимательными", - прокомментировал Мишустин.

Он напомнил, что пока такой контроль относится к полномочиям регионов. "Здесь, скажем так, многие из них уже включились в эту работу, приняли законодательные акты и решения по правовому регулированию этих вопросов. Посмотрим, что мы можем сделать на федеральном уровне", - заключил глава кабмина, добавив, что правительство "с удовольствием поддержит" предложения на эту тему.