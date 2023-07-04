У школы на востоке Москвы появятся новая спортивная площадка и зона воркаута

Также на школьной территории обустроят четыре обособленные детские площадки с игровым комплексом в виде планетария, веревочным городком для лазания, различными качелями и каруселями

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новая спортивная площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также зона для занятий воркаутом появятся у школы №1798 на востоке Москвы. Об этом сообщает во вторник префектура Восточного административного округа столицы.

Ранее на школьной территории было футбольное поле и несколько площадок, однако, как заметили в префектуре, оборудование давно устарело и требовало ремонта. "В ходе благоустройства здесь появится универсальная спортивная площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол, отдельная зона с турниками и брусьями для занятий воркаутом и беговая дорожка, здесь же можно будет проводить подготовку к сдаче норм ГТО", - сказал префект округа Николай Алешин, которого цитирует возглавляемое им ведомство.

Кроме того, на школьной территории обустроят четыре обособленные детские площадки с игровым комплексом в виде планетария, веревочным городком для лазания, различными качелями и каруселями. "Возле школы организуют парковку для велосипедов и самокатов, а также установят новые опоры освещения", - подчеркнули в префектуре.

Школа №1798 расположена в столичном районе Перово.