Сельскохозяйственную улицу на северо-востоке Москвы продлят в 2025 году

Также в районе строится новый проезд с эстакадой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственную улицу на северо-востоке Москвы планируется продлить в 2025 году. Об этом сообщает во вторник префектура Северо-Восточного административного округа столицы со ссылкой на главу управы района Отрадное Павла Литовченко.

"Сельскохозяйственную улицу планируют продлить до Юрловского проезда, сейчас строители выносят инженерные коммуникации за пределы места работ и расчищают территорию", - сказали в префектуре.

Сейчас водителям, чтобы добраться до проезда, приходится объезжать складские постройки по улицам Декабристов и Мусоргского. "После окончания работ, которое запланировано на 2025 год, длина пути сократится примерно на полкилометра", - отметил Литовченко, слова которого цитирует префектура.

В районе также строится новый проезд с эстакадой. "Он соединит улицу Хачатуряна, проектируемый проезд № 2236 и Дубнинскую улицу. Благодаря этому можно будет беспрепятственно проезжать от Алтуфьевского шоссе к Дмитровскому. Завершить строительство планируют в следующем году", - заметили в префектуре.

Также в 2023 году планируется начать строительство дороги, которая соединит Казеевский переулок с Бибиревской улицей. "Сейчас жителям жилого комплекса "Юрлово" неудобно добираться до метро "Бибирево": приходится проходить пешком через гаражи и железнодорожные пути. По новой дороге уже можно будет проехать на машине, а над путями возведут эстакаду, пустят и общественный транспорт", - добавил Литовченко, которого цитирует префектура.