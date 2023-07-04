В России к 1 сентября планируют открыть более 1,7 тыс. школ

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в 2022 году в регионах за счет средств федерального бюджета отремонтировали 1 298 школ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. новых зданий школ планируется открыть к началу нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В прошлом году в регионах за счет средств федерального бюджета было отремонтировано 1 298 школ. Это 100% от плана, и он выполнен полностью. В 360 [школах ремонт сделан] за счет регионов. По результатам 2022 года в рамках программы было отремонтировано 1 663 здания. В этом году 1 760 зданий, 230 из них за счет региональных средств. В этом году это на особом контроле, и мы максимально будем делать, чтобы к 1 сентября все школы открылись", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, ежегодно на эти цели выделяется 67 млрд рублей. Министр также добавил, что антироссийские санкции и ограничения не мешают процессу.