Москвичам рекомендовали пользоваться эфирными маслами для защиты от комаров

В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды посоветовали использовать эвкалиптовое и лавандовое масла

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Эфирные масла, сушеная ромашка и мята могут помочь защититься от комаров без вреда для природы, москвичам рекомендовали использовать экосредства защиты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Летом, помимо тепла и отпусков, наступает еще и сезон комаров. В июне особенно заметна их активность, а с середины июля появятся слепни, потом - кровососки (лосиные мухи). Комары - это не просто назойливые насекомые, они могут оказаться переносчиками различных болезней, однако в Москве и Подмосковье опасаться их укусов не стоит. Аллергикам все же надо быть настороже: укус комара может вызвать аллергическую реакцию. Специалисты Мосприроды подобрали экологичные средства для защиты от комаров, которые отпугнут надоедливых насекомых и не навредят природе. Считается, что природные репелленты, например, эфирные масла, могут буквально творить чудеса", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут стать надежными "телохранителями". Запах сушеной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из жилища. Также всего несколько измельченных долек чеснока, разложенные по углам комнаты, избавят от комаров как минимум на 10 часов.

"При всей нашей нелюбви к комарам стоит помнить, что они, как и другие живые организмы, играют существенную роль в экосистеме природных территорий. В пищевой цепи они являются кормом для многих птиц, летучих мышей, рыб, рептилий и амфибий, черепах, ящериц, змей. Не стоит забывать и про то, что комары способствуют опылению растений", - уточнили специалисты Мосприроды.