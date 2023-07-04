В Москве состоялся первый выпуск ординаторов в Боткинской больнице

Дипломы получили 72 человека

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый выпуск ординаторов прошел в больнице имени Боткина в Москве, дипломы получили 72 человека. Об этом сообщается во вторник на сайте столичного департамента здравоохранения.

"В городской клинической больнице (ГКБ) им. С. П. Боткина состоялся первый выпуск ординаторов. В течение двух лет молодые специалисты приобретали практические навыки и уникальный клинический опыт под руководством опытных наставников. В общей сложности дипломы об окончании ординатуры с присвоением квалификации врача по конкретной специальности получили 72 человека. После прохождения первичной специализированной аккредитации, подготовка к которой также проходила в стенах стационара, молодые врачи получат право работать в медицинских организациях", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин, ординатура - очень важный этап в становлении врача. От уровня наставников, интенсивности обучения и практики напрямую будет зависеть квалификация молодого специалиста. "Мы можем с уверенностью заявить, что выпускаем из ординатуры Боткинской больницы высокопрофессиональных молодых врачей", - сказал он.

Образовательная программа ординатуры Боткинской больницы разработана по 21 врачебной специальности. В настоящее время в стационаре обучаются около 200 молодых специалистов, в том числе 18 человек - по целевому направлению департамента здравоохранения Москвы. Десять ординаторов, поступивших по целевому набору, после выпуска будут работать в штате Боткинской больницы. Кадровый состав стационара пополнят специалисты таких направлений, как "акушерство-гинекология", "гематология", "неврология", "нефрология", "эндокринология", "офтальмология", "хирургия", "эндоскопия".

В ГКБ им. Боткина работают 4,3 тыс. сотрудников, в том числе 1,3 тыс. врачей. В 2021 году больница получила статус научной организации. В медучреждении работают пять действительных членов РАН, 16 заслуженных врачей России, более 100 докторов медицинских наук и 275 кандидатов медицинских наук.