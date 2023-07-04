Facebook обязали спрашивать согласие жителей ЕС на сбор их данных для рекламы

Соответствующее решение вынес Европейский суд юстиции

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Европейский суд юстиции постановил, что Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на территории Евросоюза не должен показывать пользователям персонализированную рекламу без их согласия. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении судебного органа.

В нем, в частности, отмечается, что использование данных со сторонних сайтов в рекламных целях противоречит Генеральному регламенту ЕС о защите персональных данных (GDPR) и является "злоупотреблением доминирующим положением" со стороны компании Meta на рынке социальных платформ. "Сам факт посещения пользователем сайтов или приложений, которые могут раскрывать личную информацию, еще не означает, что он согласен делиться этими данными", - подчеркнули представители суда.

Они также пояснили, что компания Meta Platforms Ireland (действующий на территории ЕС филиал американской Meta) собирает данные о деятельности пользователей внутри социальной сети Facebook и за ее пределами и связывает их с аккаунтом конкретного человека. Эти данные включают информацию об использовании других сервисов Meta, таких как Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta) и WhatsApp, а также сторонних сайтов и приложений. Затем на основе этих сведений пользователю демонстрируется персонализированная реклама.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии в 2019 году запретило Meta использовать информацию со сторонних сайтов в рекламных целях, поскольку это, по мнению его экспертов, противоречило регламенту ЕС о персональных данных. Однако компания посчитала, что ведомство не имело полномочий принимать подобные решения и обратилась в суд высшей инстанции. Европейский суд юстиции постановил, что антимонопольные органы стран ЕС могут самостоятельно проверять действия компаний на предмет их соответствия правилам GDPR в том случае, если предполагается, что речь может идти о злоупотреблениях.