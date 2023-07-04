Губернатор Подмосковья поблагодарил правоохранителей за взаимодействие в период КТО

Глава региона выделил действия ФСБ и МВД

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках оперативного совещания поблагодарил представителей правоохранительного блока за профессиональную работу в период контртеррористической операции (КТО) 24 июня.

"Традиционно наша встреча посвящена вопросам безопасности, взаимодействия по самым разным, важным направлениям в жизни большого региона - Подмосковья. Я хотел бы поблагодарить весь правоохранительный блок за взаимодействие в рамках КТО прежде всего это ФСБ и МВД. Это было очень ответственное время - и муниципалитеты, и мы старались сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших жителей", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Губернатор также отметил эффективное сотрудничество с подмосковным ГИБДД. "Здесь хочется выделить главное - наше партнерство в части снижения травматизма и аварийности на дорогах. Мы все прекрасно видим, что особенно летом наше Подмосковье заметно растет и вопросы безопасности, в том числе на дорогах, требуют пристальной координации", - добавил он.

24 июня на территории Московской области вводился ряд ограничений, связанный с установлением режима КТО. В частности, постановлением губернатора в регионе было приостановлено проведение публичных, массовых, торжественных и ряда других мероприятий. Исключения составляли события, организованные с участием властей. Также приостанавливались праздничные мероприятия в образовательных организациях, в том числе в помещениях.