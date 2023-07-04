Федеральный этап ярмарки трудоустройства помог найти работу 12,5 тыс. человек

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, 532 человека трудоустроились в новых субъектах РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который прошел 23 июня, помог найти работу для 12,5 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"23 июня был проведен второй, федеральный этап ярмарки трудоустройства. В нем участвовали более 430 тыс. человек и 18 тыс. работодателей. Уже на 30 июня на работу вышли более 12,5 тыс. работников, которые участвовали в ярмарке, в том числе 532 человека трудоустроены в новых субъектах Российской Федерации", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр уточнил, что окончательные итоги подведут в сентябре.

"Это мероприятие стало площадкой для быстрого подбора работы и кадров. А тем, кто сейчас не ищет работу, она помогла познакомиться с запросами работодателей, наметить для себя пути для персонального развития и выбора профессии", - добавил Котяков.

Региональный этап ярмарки прошел в апреле. В нем участвовали более 420 тыс. человек, вакансии представили 14 тыс. работодателей. По итогам первого этапа трудоустроено 49 тыс. человек.