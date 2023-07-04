Москалькова призвала наказать виновных в нападении на Милашину и Немова в Чечне

Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, отметила уполномоченный по правам человека

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Необходимо найти и наказать виновных в незаконных действиях, угрожающие жизни и здоровью россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

"Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", - написала она во вторник в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что к оказанию помощи пострадавшим подключились уполномоченные по правам человека Мансур Солтаев - в Чеченской Республике и Тамерлан Цгоев - в Северной Осетии. В целях обеспечения безопасности Солтаев сопровождал пострадавших от Грозного до Беслана.