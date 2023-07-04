МВД РФ: геополитическая ситуация накладывает особую ответственность на безопасность ВЭФ

Первый замглавы ведомства Александр Горовой поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности международного аэропорта во Владивостоке, а также объектов железнодорожного и водного транспорта, сообщили в министерстве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке 10-13 сентября, стали основными вопросами обсуждения в ходе заседания оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений под председательством первого замглавы ведомства Александра Горового. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-центре ведомства.

"На прошлогоднем форуме президентом РФ была подчеркнута его высокая востребованность и актуальность в условиях внешнего давления со стороны недружественных иностранных государств. Геополитическая ситуация остается крайне сложной, что создает дополнительные риски и налагает на нас особую ответственность за обеспечение безопасности важнейшего международного мероприятия", - процитировали Горового в пресс-центре.

В ходе заседания особый акцент замглавы МВД сделал на усилении контроля за миграционной ситуацией. Он подчеркнул необходимость выдворения нелегалов за пределы страны. Также Горовой отметил важность пресечения каналов незаконной миграции, упреждения конфликтов на национальной и религиозной почве. "По итогам заседания Александр Горовой дал несколько поручений. В частности, уделить особое внимание обеспечению безопасности международного аэропорта во Владивостоке, а также объектов железнодорожного и водного транспорта", - отметили в пресс-центре.

ВЭФ проводится в Приморье ежегодно. Его цель - содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие, на ходе работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.

В работе форума планируется участие руководства страны, глав иностранных государств, руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, представителей СМИ.