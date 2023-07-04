В Москве в конце июля состоятся кинопоказы картин из стран Латинской Америки

Также с 10 июля в "Москино" заработает пресс-клуб для журналистов, блогеров, киноведов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фильмы из стран Латинской Америки и Карибского бассейна покажут в рамках фестиваля, который пройдет в Москве в конце июля. Об этом во вторник сообщила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС.

"В конце июля в Москве будет замечательный фестиваль стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В одной из кинопрограмм будут новейшие фильмы из этого региона. <…> Мы обязательно покажем в "Музейном" ретроспективу кинокартин из этих стран", - сказала Мокрицкая.

Она также добавила, что с 10 июля в Москве заработает пресс-клуб. Там будут показывать российское и зарубежное кино по понедельникам в 11:00. "Добро пожаловать журналистам, блогерам, киноведам", - добавила гендиректор Москино.

По ее словам, "Москино" также создает клуб молодых киноведов, которые также будут работать в рамках пресс-клуба. На сегодняшний день старшее поколение киноведов и кинокритиков уже уходит, приходят совершенно новые люди. Клуб создан для объединения всех и обмена опытом и идеями.