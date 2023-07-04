В Петербурге впервые вручили знаки отличия лучшим социальным работникам

В числе удостоенных награды есть те, кто трудится в социальной сфере около полувека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Знаки отличия лучшим социальным работникам города впервые вручили в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Смольного.

"Губернатор Александр Беглов вручил знаки отличия наиболее отличившимся социальным работникам Северной столицы. 14 представителей этой сферы удостоены звания "Заслуженный работник социальной защиты населения Санкт-Петербурга". Новая награда, учрежденная постановлением губернатора Санкт-Петербурга, в этом году вручается впервые", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе удостоенных награды есть те, кто трудится в социальной сфере около полувека. Так, Константин Кузьминов работает в Психоневрологическом интернате № 2 порядка 54 лет, у директора Детского дома-интерната № 1 Валерия Асикритова стаж близится к 50 годам.

"Система социальной защиты в Петербурге - лучшая в стране. В этой сфере не может быть случайных людей. Что бы ни случилось, вы всегда рядом с людьми, с их проблемами и бедами", - привели в пресс-службе слова губернатора города с церемонии награждения.

Как отметил Беглов, в сфере социальной защиты города работают более 20 тыс. специалистов. Они оказывают помощь более 3 млн петербуржцев - пожилым людям, инвалидам, ветеранам, блокадникам, детям-сиротам, малообеспеченным жителям. В Петербурге создана единая система поддержки участников СВО, порядка 690 человек закреплены за их семьями в качестве социальных кураторов, открыто региональное отделение фонда "Защитники Отечества". Социальные службы города проводят сбор гуманитарной помощи для новых регионов, принимают пожилых людей и школьников из Мариуполя, берут на попечение детей-сирот из ДНР и ЛНР.