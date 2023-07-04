На трассе Р-217 "Кавказ" до 12 июля будут вводить ограничения движения

Перекрывать движение транспорта планируется четыре раза в течение дня по 15 минут

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта будут вводить до 12 июля на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале "Автодора".

"С 5 по 12 июля в связи с работами на путепроводе, расположенном на 1197-м км трассы М-4 "Дон" в районе станицы Павловской, запланированы краткосрочные закрытия движения на дороге Р-217 "Кавказ". <…> В районе автокассы Павловской движение будет закрываться в светлое время два раза в направлении Москвы и два раза в сторону Новороссийска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрывать движение транспорта планируется четыре раза в течение дня по 15 минут.

Автомобилистов просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута.