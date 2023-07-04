МККК заявил, что Израиль должен обеспечить жителям Дженина доступ к пище и воде

Международный комитет Красного Креста также сообщил, что сотрудники и волонтеры Палестинского общества Красного Полумесяца откликнулись на "неотложные гуманитарные потребности"

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Израильские силовики должны обеспечить жителям Дженина доступ к медицинским услугам и продовольствию. Об этом заявила во вторник штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Жизнь и собственность гражданских лиц должны уважаться и защищаться", - говорится в заявлении. "Израильские силы безопасности должны обеспечить населению Дженина беспрепятственный доступ к медицинским услугам, убежищу, пище и воде, - отметили в МККК. - Машины скорой помощи и службы экстренного реагирования должны иметь беспрепятственный доступ к раненым и возможность оказывать неотложную помощь".

"Резкий рост уровня насилия в первые шесть месяцев этого года привел к усилению напряженности и тревожному ухудшению гуманитарной ситуации на Западном берегу [реки Иордан]", - констатировали в Красном Кресте, призвав предпринять "немедленные усилия, чтобы положить конец царящему насилию".

Как подчеркивается в заявлении, сотрудники и волонтеры Палестинского общества Красного Полумесяца откликнулись на "неотложные гуманитарные потребности". МККК "поддерживает эти усилия посредством координации доступа и продолжит оказывать помощь", отмечается в сообщении.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда военные обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, а также неоднократно наносили удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция по противодействию терроризму в Дженине продлится столько, сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности граждан еврейского государства.