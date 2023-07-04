В Москве с 5 июля закроются шесть парковок со шлагбаумом

Полный список городских платных парковок можно найти в приложении "Парковки России" и на сайте "Московского паркинга"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Шесть парковок со шлагбаумами в разных районах столицы закроют для переобустройства с 5 июля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"Шесть парковок со шлагбаумом временно закроются на переобустройство с 00:01 5 июля. <…> №9098 на Алтуфьевском шоссе, 70. Оставить авто можно на перехватывающей парковке №9222 у соседней станции "Бибирево", №9179 на улице Енисейская, 29. Парковаться можно на соседних уличных парковках", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет временно закрыта парковка №9177 на Пятницком шоссе, 48; оставить машину предлагается на перехватывающей парковке №9139. Еще планируется переобустроить парковку №9036 на Хамовническом Валу, 24-28. Парковаться рядом можно на уличных парковках в Проектируемом проезде № 2309 и на ул. Ефремова.

Парковка №9171 на ул. Ключевая, 5, у метро "Алма-Атинская" также будет закрыта. Парковать авто предлагается на перехватывающих парковках у соседних станций "Красногвардейская" и "Зябликово". Шестой закрытой на время парковкой станет №9704 в Капотне, 2-й квартал, 22. Оставить авто возможно на соседних бесплатных парковках.

Полный список городских платных парковок можно найти в приложении "Парковки России" и на сайте "Московского паркинга".