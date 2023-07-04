Московские специалисты выпустили в дикую природу барсука, енотовидную собаку и семь лис

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что для успешной адаптации и социализации в сообществе этих видов решили провести выпуск в начале лета

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы выпустили диких животных на природных территориях ТиНАО столицы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента.

"По обращениям граждан в центр реабилитации диких животных департамента поступают животные, которым требуется оказание ветеринарной, реабилитационной и иной помощи (по выхаживанию, подращиванию, дедоместикации), а также особи животных, оказавшихся в несвойственной им городской среде, к нахождению в которой они не готовы в силу своей биологии и зоопсихологии, что может привести к негативным последствиям для этих животных и даже к их гибели. Животные аборигенных видов, то есть обитатели нашего региона, которые успешно прошли курс реабилитации и способны к самостоятельной жизни в условиях дикой природы, были подготовлены к выпуску в отдаленные лесные массивы ТиНАО. Они получили второй шанс вернуться домой, в свою естественную среду", - говорится в сообщении.

Также в департаменте пояснили, что для успешной адаптации и социализации в сообществе своих видов решено было провести выпуск в начале лета, когда происходит активная вегетация растений. Это время наиболее комфортной жизнедеятельности практически для всех видов животных вне зависимости от их способов добывания пищи. "Всего в природу вернулись девять особей: семь лис, одна енотовидная собака, один барсук", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что лис выпускали адресно, рассредоточено, с учетом площадей, необходимых для организации ими своих охотничьих участков.