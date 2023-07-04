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Беспорядки во Франции

Почти 90% опрошенных французов осуждают насилие в отношении полицейских в ходе беспорядков

По данным Elabe, 93% опрошенных посчитали неприемлемыми нападения на административные здания

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Франции осуждают нападения на полицейских в ходе беспорядков. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Elabe, опубликованные во вторник.

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Согласно результатам опроса, осуждают насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов 89% французов. 93% опрошенных посчитали неприемлемыми нападения на административные здания.

89% респондентов также выразили мнение, что убийство стражем порядка подростка в Нантере используется как предлог для того, чтобы устраивать погромы.

В исследовании приняла участие 1 тыс. жителей материковой части Франции в возрасте от 18 лет. Опрос проводился 3-4 июля.

Всего с начала беспорядков во Франции было задержано 4 тыс. человек. Как указывают власти, значительное число задержанных - это молодежь и несовершеннолетние. По данным радиостанции France Info, с начала беспорядков ранения получили 737 сотрудников правоохранительных органов. При этом в последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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