Почти 90% опрошенных французов осуждают насилие в отношении полицейских в ходе беспорядков

По данным Elabe, 93% опрошенных посчитали неприемлемыми нападения на административные здания

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Франции осуждают нападения на полицейских в ходе беспорядков. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Elabe, опубликованные во вторник.

Согласно результатам опроса, осуждают насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов 89% французов. 93% опрошенных посчитали неприемлемыми нападения на административные здания.

89% респондентов также выразили мнение, что убийство стражем порядка подростка в Нантере используется как предлог для того, чтобы устраивать погромы.

В исследовании приняла участие 1 тыс. жителей материковой части Франции в возрасте от 18 лет. Опрос проводился 3-4 июля.

Всего с начала беспорядков во Франции было задержано 4 тыс. человек. Как указывают власти, значительное число задержанных - это молодежь и несовершеннолетние. По данным радиостанции France Info, с начала беспорядков ранения получили 737 сотрудников правоохранительных органов. При этом в последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка.