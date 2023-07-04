Путин встретился с девочкой из Дагестана, которой не удалось увидеть его в Дербенте

Российский лидер посещал Дербент 29 июня

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана, которой не удалось увидеть главу государства во время его поездки в Дербент на прошлой неделе. Кадры встречи опубликовал ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин посещал Дербент 29 июня, в конце поездки вышел к жителям. В интернете широко распространились кадры с девочкой, которой посчастливилось оказаться совсем рядом с главой государства и сделать с ним фото на память. При этом позже СМИ обратили внимание на реакцию другого ребенка: восьмилетняя Раисат Акипова плакала из-за того, кто ей не удалось пообщаться с президентом - лишь взглянуть на него издалека. Узнав об этом, Путин пригласил Раисат вместе с родителями в Кремль.

"Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву - мне показали картинку, где ты плачешь. Я думал, понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила", - признался Путин, вручив девочке цветы. "Поскольку не могу сам часто ездить из Москвы, решил тебя пригласить с мамой и папой", - добавил он.