В Югре второй день фиксируют исторический температурный рекорд

Температура воздуха превысила 33 градуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд 4 июля 2023 года в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ). Впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений воздух прогрелся до 33,6 градуса, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня в Ханты-Мансийске зафиксирован абсолютный исторический максимум - температура воздуха в городе прогрелась до 33,6 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 1989 года - плюс 33,1 градуса", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Югре объявили штормовое предупреждение с 3 по 5 июля. В эти дни в некоторых населенных пунктах региона ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха плюс 33 градуса и выше.

В понедельник в Ханты-Мансийске был зафиксирован исторический температурный рекорд в 33,4 градуса.