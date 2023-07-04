Делегация РФ в СПЧ ООН указала на идеи нацизма в вооруженных формированиях Украины

Все это происходит при негласном одобрении "коллективного Запада", заявила российский представитель Кристина Сукачева

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Нацистские идеи господствуют среди украинских вооруженных формирований, совершающих преступления против жителей Донбасса при молчаливом одобрении коллективного Запада. Об этом заявила во вторник российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"На Украине выстроена тоталитарная система правления с жесткой цензурой, ликвидированы независимые СМИ, уничтожена оппозиция, в обществе господствует госпропаганда. Нацистские идеи господствуют среди украинских вооруженных формирований, совершающих преступления против мирного населения Донбасса", - отметила в выступлении на сессии представитель делегации РФ Кристина Сукачева. "Все это происходит при негласном одобрении "коллективного Запада", - подчеркнула она.

"Давно поднимает голову неонацизм в Прибалтике, где регулярно маршируют на парадах "ветераны" войск СС и прославляются коллаборационисты. Тревожная ситуация в Польше и Чехии", - продолжила дипломат. "Несмотря на функционирующие в рамках ООН соответствующие правовые механизмы, в ряде стран открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей", - сказала Сукачева, добавив, что бездействие властей "оправдывается лицемерными ссылками на якобы свободу выражения мнения". Представитель российской делегации призвала специального советника генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Алису Вайриму Ндериту "пристально взглянуть на эти тревожные тенденции".

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета, стартовавшая 19 июня, продлится до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и других странах, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.