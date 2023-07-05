Вузам ДНР выделили почти 10 тыс. бюджетных мест на 2023 год

Министр образования и науки региона Ольга Колударова сообщила, что 20 июня стартовала работа приемных комиссий

ДОНЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. Вузы Донецкой Народной Республики (ДНР) получили почти 10 тыс. бюджетных мест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

"9 893 бюджетных места выделено вузам республики", - сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточнила ТАСС министр образования и науки региона Ольга Колударова, 20 июня стартовала работа приемных комиссий. Спикер уточнила, что в этом году среди абитуриентов пользуются спросом все доступные в вузах региона специальности.

"Подают документы на муниципальное государственное управление, юридические, экономические специальности", - сказала министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что всего в российских вузах на 2023-2024 учебный год выделено 626 тыс. бюджетных мест, в частности, 12 тыс. на инженерные специальности. Более 36 тыс. бюджетных мест выделено для вузов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.