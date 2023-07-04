4 июля, 16:19

Хуснуллин сообщил об увеличении пропускной способности КПП "Гуково"

Вице-премьер РФ отметил, что работы по ремонту дорог до Луганска продолжаются

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пропускная способность контрольно-пропускного пункта (КПП) "Гуково" на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики (ЛНР) увеличена. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Работы полным ходом продвигаются, со стороны Луганской Народной Республики фактически дорога расширена, пропускной пункт расширен. Со стороны Ростовской области тоже большая часть работ сделана, фактически пропускная способность увеличена, дороги отремонтированы", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что работы по ремонту дорог до Луганска продолжаются.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля расширить КПП "Гуково". О проблемах с заторами в районе КПП Путин ранее говорил на совещании с правительством 19 апреля после того, как лично проехал его и увидел большое количество стоящего в очереди транспорта, в основном гражданских грузовиков. Глава государства тогда отметил, что ситуацию нужно исправить. 

Теги:
РоссияРостовская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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