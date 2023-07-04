В РНЦХ им. Б. В. Петровского начнут обучать студентов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что решается вопрос с лицензированием программ и необходимой материально-технической базой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Обучение студентов планируют начать в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) им. Б. В. Петровского. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во вторник на торжественном вечере по случаю 60-летия РНЦХ, который проходит в Большом театре.

"В самое ближайшее время в центре появятся студенты. Сейчас как раз решается вопрос с лицензированием соответствующих программ и необходимой материально-технической базой. Что касается кадрового обеспечения учебного процесса, то у центра здесь накоплен огромный потенциал, который надо реализовать. А подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре ведется уже давно и достаточно успешно", - сказал министр.

Фальков высоко оценил заслуги основателя центра, академика Бориса Петровского, ученого, хирурга и клинициста, 115 лет со дня рождения которого отмечалось 27 июня. Как отметил Фальков, Петровский - "абсолютно уникальный человек, который смог проявить себя и в науке, и в организации здравоохранения, и внес большой вклад в государственное строительство, поскольку 15 лет проработал министром здравоохранения СССР".