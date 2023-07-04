Медведев пожелал Турчаку поправиться

На заседании генсовета партии "Единая Россия" его секретарь попросил у председателя разрешения выступить с места

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии во вторник пожелал секретарю совета Андрею Турчаку идти на поправку.

Перед обсуждением кандидатур от партии на довыборы в Госдуму Турчак попросил разрешения выступить с места, сидя в кресле. "Поправляйтесь", - ответил ему Медведев.

21 июня в Telegram-каналах появились сообщения без ссылки на конкретный источник о том, что, первый зампред Совфеда перенес операцию после легкого ранения. В тот же день в пресс-службе "Единой России" опровергли эту информацию.

26 июня источник в партии сообщил ТАСС, что с Турчаком все хорошо, и что он работает в соответствии со своим графиком. При этом за прошедшее время секретарь генсовета единороссов не появлялся на мероприятиях, где присутствовали представители СМИ. 1 июля в Telegram-каналах без ссылок на источник появилась информация, что Турчак находится в Санкт-Петербурге в одном из медицинских учреждений с травмой ноги, опровержения этой информации не было.

Впервые на публике Турчак, занимающий пост первого вице-спикера Совета Федерации, появился во вторник на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.