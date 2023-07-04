Музей-заповедник ограничил время доступа прихожан в Киево-Печерскую лавру

Согласно новым правилам, вход и выход людей, а также въезд и выезд транспортных средств на ее территорию разрешен с 09:00 до 18:00 через ворота обители

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил время доступа в расположенный на его территории монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.

В Telegram-канале он опубликовал фотокопию распоряжения музея-заповедника на бланке Министерства культуры Украины. В тексте распоряжения говорится: "В связи с созданием препятствий работе комиссии по опечатыванию освобожденных корпусов на территории Нижней лавры заповедником с 05 июля 2023 года внесены изменения в пропускной режим".

Согласно новым правилам, вход и выход людей, а также въезд и выезд транспортных средств на территорию лавры разрешен с 09:00 до 18:00 через ворота обители. До сих пор территория монастыря была открыта для посещений с 05:30 до 20:00, как следует из информации, размещенной на его сайте.

Кроме того, заповедник установил, что вывоз имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры мужского монастыря и личных вещей монахов с 5 июля разрешен с 10:00 по 17:00 по отдельному заявлению и с согласия музея.

Утром члены комиссии Минкультуры Украины пришли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы опечатать пять корпусов монастыря. Однако прихожане УПЦ встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на верующих, ожидая, что ее сотрудники полностью поддержат их. Но полиция предложила обратиться с письменным заявлением. Кроме того, на территорию лавры пришли провокаторы, которые вступали с прихожанами в словесные перепалки. В итоге комиссия покинула территорию монастыря, так и не опечатав корпуса лавры.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять требования, обе стороны обратились в суд.