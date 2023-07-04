4 июля, 19:18

Метеорологи назвали 3 июля самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Национальный центр экологического прогнозирования США сообщил, что средняя температура на планете в этот день превысила 17 градусов Цельсия

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал в понедельник, 3 июля, рекордную высокую среднюю температуру на Земле за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные центра.

Читайте также
Эксплейнер
Как избежать теплового удара и защититься от жары

По данным метеорологов, средняя температура на Земле 3 июля превысила 17 градусов Цельсия, чего не случалось с момента начала наблюдений в 1979 году. Одной из причин рекорда стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо - колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Хотя средняя температура кажется низкой, это происходит от того, что учитываются данные по всем регионам планеты, в том числе, над поверхностью океанов. В самих США в начале июля установилась жаркая погода, температура на юге и юго-западе превышает 30 градусов Цельсия, а в Фениксе (штат Аризона) установилась жара до 45 градусов Цельсия. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация