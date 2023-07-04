Метеорологи назвали 3 июля самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений

Национальный центр экологического прогнозирования США сообщил, что средняя температура на планете в этот день превысила 17 градусов Цельсия

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал в понедельник, 3 июля, рекордную высокую среднюю температуру на Земле за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные центра.

По данным метеорологов, средняя температура на Земле 3 июля превысила 17 градусов Цельсия, чего не случалось с момента начала наблюдений в 1979 году. Одной из причин рекорда стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо - колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Хотя средняя температура кажется низкой, это происходит от того, что учитываются данные по всем регионам планеты, в том числе, над поверхностью океанов. В самих США в начале июля установилась жаркая погода, температура на юге и юго-западе превышает 30 градусов Цельсия, а в Фениксе (штат Аризона) установилась жара до 45 градусов Цельсия.