В Орловской области утвердили программу по повышению рождаемости на период до 2025 года

Она нацелена на укрепление репродуктивного здоровья молодежи, открытие дополнительных отделений "Семейных МФЦ" и создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных

ТАСС, 4 июля. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об утверждении региональной программы по повышению рождаемости. Она нацелена в том числе на укрепление репродуктивного здоровья молодежи, открытие дополнительных отделений "Семейных МФЦ" и создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Целью региональной программы по повышению рождаемости является выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений, а также определение целевых значений показателей рождаемости для Орловской области. Сроки реализации региональной программы - 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в программе утверждены целевые значения по рождаемости, так, на 2023 год - это 4 715 рождений, на 2024 год - 4 703 рождения, на 2025 год - 4 815 рождений. Для увеличения рождаемости власти намерены укреплять репродуктивное здоровье женщин, помогать беременным по принципу "одного окна" и оказывать им индивидуальное сопровождение до момента родов. Для информирования населения запустят горячую линию по вопросам репродуктивного здоровья. Кроме того, среди молодежи 18-35 лет будут проводиться обследования для определения патологии репродуктивной системы.

Среди дополнительных мер поддержки программой предусмотрено открытие отделения "Семейный МФЦ" на базе центров социального обслуживания в районах численностью свыше 10 тыс. человек. Власти также намерены создавать пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.