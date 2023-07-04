Детский лагерь под Рыбинском принял на отдых детей из Запорожской области

Еще около 300 детей из Акимовского района отправились на отдых в Крым, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Детский лагерь "Полянка", расположенный в Рыбинском районе Ярославской области, принял на двухнедельный отдых детей из подшефного региону Акимовского района Запорожской области. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Михаил Евраев, по инициативе которого был организован детский отдых.

"Из подшефного региону Акимовского района Запорожской области 29 детей проведут две недели в лагере "Полянка" Рыбинского района", - сказал губернатор. Он отметил, что дети прибыли в Ярославскую область накануне днем и сейчас распределены по отрядам в зависимости от выбранного направления и возраста - им от 12 до 17 лет.

"Дома у ребят сейчас напряженная обстановка, Сегодня ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке, удары производятся регулярно, у детей, можно сказать, нет каникул, поэтому в нашем лагере они смогут передохнуть, набраться сил перед школой, интересно провести время", - продолжил Евраев. Он отметил, что еще около 300 детей из Акимовского района при поддержке правительства области возглавляемого им региона отправились на отдых в Крым и 21 день проведут в Евпатории.

Как пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области, всего в лагере "Полянка" отдыхают 300 детей из Ярославля, Москвы, Волгограда, Крыма, Подмосковья и других городов России. В течение смены ребят ждут спортивные, образовательные и творческие мероприятия в рамках тематических модулей "Защитники", "Хранители истории", "Медиа Победы" и "Волонтеры Победы".