УПЦ назвала незаконным решение Минкультуры об ограничении доступа в Киево-Печерскую лавру

Митрополит Климент отметил, что в монастыре "живут много монахов, которые десятилетиями по его адресу имеют регистрацию для проживания"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) считает незаконным решение Министерства культуры и информационной политики Украины об ограничении посещения Киево-Печерской лавры. Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Во-первых, это распоряжение незаконно по своей сути. В монастыре живут много монахов, которые десятилетиями по его адресу имеют регистрацию для проживания. Никто без решения суда не имеет право ограничивать им возможность для прохода к месту их проживания, - приводит его слова украинское издание "Страна". - Во-вторых, этим распоряжением делается препятствие для попадания верующих к началу хотя бы одного утреннего богослужения - Литургии, которая начинается до девяти часов. Невозможно будет попасть паломникам и к богослужению в пещерах. Именно на эту молитву стремятся прийти те, кто очень болен или молится об исцелении тяжелых болезней у своих близких, а также о божьей помощи в других сложных жизненных обстоятельствах. А в терминологии уголовного кодекса это называется препятствие для религиозной деятельности и совершения религиозных обрядов".

Музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил время доступа в расположенный на его территории монастырь канонической УПЦ. Согласно новым правилам, вход и выход людей, а также въезд и выезд транспортных средств на территорию лавры разрешен с 09:00 до 18:00 через ворота обители. До сих пор территория монастыря была открыта для посещений с 05:30 до 20:00. Кроме того, заповедник установил, что вывоз имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры мужского монастыря и личных вещей монахов с 5 июля разрешен с 10:00 по 17:00 по отдельному заявлению и с согласия музея.

Утром члены комиссии Минкультуры Украины пришли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы опечатать пять корпусов монастыря. Однако прихожане УПЦ встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на верующих, ожидая, что ее сотрудники полностью поддержат их, но полиция предложила обратиться с письменным заявлением. Кроме того, на территорию лавры пришли провокаторы, которые вступали с прихожанами в словесные перепалки. В итоге комиссия покинула территорию монастыря, так и не опечатав корпуса.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять требования, обе стороны обратились в суд. Заседания по искам каждой из сторон уже не раз откладывались судом, решения не выносились.